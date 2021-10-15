Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali ihalesini Çolakoğlu Metalürji kazandı

Cuma, 15 Ekim 2021 10:50:04 (GMT+3) | İstanbul

Resmi Gazete’de yayımlanan açıklamaya göre, Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait Kocaeli’de bulunan Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali’nin özelleştirme ihalesini, 157 milyon TL tutarındaki en yüksek teklifi veren Çolakoğlu Metalürji A.Ş. kazandı.

Bir adet gaz türbini, bir adet buhar türbini ve iki adet atık ısı kazanından oluşan santral, 253,40 MWe kurulu gücüyle Türkiye’nin 74., Kocaeli’nin ise ikinci büyük enerji santrali.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali saatte 1,8 milyar KW elektrik üreterek 506.000 kişinin günlük hayatta ihtiyaç duyduğu tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılıyor.

Sözleşme imzalanmaması veya Çolakoğlu’nun yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde ihale iptal edilecek.