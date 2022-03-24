Gazprom Neft ithalat bağımlılığından kurtulmak için Omsk bölgesinde grafit elektrot üretecek

Rusya merkezli petrol üreticisi Gazprom Neft bağlı kuruluşu Gazpromneft-Grafitek’in ülkenin Omsk bölgesinde bir grafit elektrot tesisi kuracağını açıkladı.
Yeni tesisin tasarlanan yıllık grafit elektrot üretim kapasitesi 45.000 mt’un üzerinde olacak. Açıklamaya göre grafit elektrot yüksek kaliteli silisli çelik üretiminde başlıca girdi mamul olduğundan şirket orta vadede silisli çelik üretiminde Rus metalürjisinin ithalat bağımsızlığı elde etmesini sağlayacak.
Şirketin Omsk rafinerisinde üretilmeye başlanacak olan petrol koku elektrot üretiminde hammadde olarak kullanılacak. Modern elektrotların kullanılması çelik üretiminde karbon emisyonunun yarıya indirilmesini sağlayacak.