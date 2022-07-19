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Gazprom Avrupalı ​​müşterileri için fors majör ilan etti, İran ile 40 milyar $’lık anlaşma imzaladı

Salı, 19 Temmuz 2022 17:16:04 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Reuters’ta yer alan bir habere göre, Rusya’nın doğal gaz tekeli Gazprom olağanüstü koşullar nedeniyle Avrupalı ​​müşterilerine karşı doğal gaz tedarik yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğini belirterek, 14 Haziran tarihinden itibaren olmak üzere tedariklerde geriye dönük olarak fors majör ilan etti. Gazprom, fors majörün teslimatların durdurulacağı anlamına gelmediğini ve doğal gaz tedarik edememesi durumunda bundan sorumlu tutulamayacağını belirtti.

Kuzey Akım 1 boru hattında Temmuz ayının ortasında başlayan ve halihazırda devam eden bakım çalışmaları nedeniyle Rusya’dan Almanya’ya doğal gaz tedariki azalmıştı. Bakım çalışmalarının Perşembe günü tamamlanması planlanıyordu. Ancak Avrupa’da bu sürenin dolmasının ardından boru hattının yeniden devreye alınmayacağına ilişkin endişeler ortaya çıktı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle halihazırda küresel bir enerji krizi var ve bu fors majörün Batı’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara misilleme olarak değerlendirildiği anlaşılıyor. Avrupa ile Rusya arasındaki çekişme, fors majörün sebebinin teknik veya siyasi olmasına bağlı olarak artabilir.

Buna ek olarak Gazprom, Ulusal İran Petrol Şirketi (NIOC) ile yaklaşık 40 milyar $ değerinde bir mutabakat anlaşması imzaladı. Buna göre Gazprom, Kish ve North Pars doğal gaz sahalarının ve altı petrol sahasının geliştirilmesinde NIOC’a destek verecek, sıvılaştırılmış doğal gaz projelerinin tamamlanması ve doğal gaz ihracatına yönelik boru hatlarının inşasında yer alacak.


Etiketler: Rusya BDT 

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