Gadkari: Hindistan çelik ve çimento sektörlerindeki kartelleşmeyi kontrol etmek için harekete geçiyor

Pazartesi, 11 Ocak 2021 12:03:18 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da çelik ve çimento üreticilerinin kartelleştiğine dair iddialarını tekrarlayan Karayolları ve Ulaştırma Bakanı Nitin Gadkari, hükümetin çelik ve çimento sektörlerine yönelik düzenleyici kurullar oluşturduğunu söyledi.

Bakan, “Çoğu çelik şirketinin kendine ait madeni var. İş gücü ve enerji maliyetleri artmadı. O zaman çelik fiyatları neden artıyor? Bunu anlayamıyorum,” şeklinde konuştu.

Gadkari, çelik ve çimento sektörlerine yönelik düzenleyici kurullar oluşturmanın “iyi bir fikir” olduğunu ve bu konuda nihai kararı Ekonomi Bakanlığı ve Başbakanlık Ofisi’nin vereceğini söyledi. Bakan ayrıca, söz konusu meselenin hükümet içinde çok ciddi bir şekilde ele alındığını belirtti.

Gadkari, hükümetin Hindistan ekonomisinin değerini 5 trilyon $’a çıkarmayı hedeflediğini ancak bunun, çelik ve çimento sektörlerinde yüksek fiyatlar belirlemek adına kartel oluşturulması nedeniyle oldukça zor olacağını söyledi.