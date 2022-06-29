G7 yüksek enerji fiyatlarıyla mücadele etmek için Rusya çıkışlı petrole tavan fiyat uygulamak istiyor

Çarşamba, 29 Haziran 2022 17:16:44 (GMT+3) | İstanbul

Almanya’da düzenlenen G7 zirvesinde ülke liderleri Ukrayna’da devam eden savaştan dolayı Rusya üzerindeki baskıyı artırmak ve enerji fiyatlarını düşürmek amacıyla Rusya çıkışlı petrol için tavan fiyat politikası uygulamanın yollarını aramaya karar verdiler.

Seçenekler arasında Rusya çıkışlı petrolü taşıyan kargo gemilerinin sigortalarına uygulanan yaptırımların kaldırılması yer alıyor, bu da tavan fiyat için teşvik olabilir.

Diğer seçenek ise G7 ülkelerinin kartel gücünü kullanarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturması. Küresel petrol fiyatlarına tavan fiyat politikası uygulamak da Fransa tarafından sunulan bir seçenek oldu, ancak ABD ve Almanya bu öneriye sıcak bakmadı.

Önümüzdeki dönemde Rusya çıkışlı doğal gaza da tavan fiyat politikası uygulaması getirilebileceği anlaşılıyor. Boru hatları aracılığıyla tedarik edildiğinden doğal gaza tavan fiyat politikası uygulamanın daha kolay olacağı düşünülüyor.