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Fushun Special Steel’in net kârı ilk yarıda %135,21 arttı

Çarşamba, 25 Ağustos 2021 12:06:40 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Liaoning eyaleti merkezli, Çinli paslanmaz çelik üreticisi Fushun Special Steel Co., Ltd. tarafından yapılan açıklamada, şirketin ham çelik üretiminin bu yılın ilk yarısında %18,93 artışla 382.500 mt ve nihai mamul üretiminin ise %18,81 artışla 307.800 mt seviyelerinde yer aldığı belirtildi.

Söz konusu dönemde, Fushun Special Steel’in faaliyet kârı yıllık %21,29 artışla 3,78 milyar RMB (580 milyon $) olurken, net kârı ise yıllık %135,21 artarak 431 milyon RMB (66,5 milyon $) seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Çin  çelik üretimi  Uzak Doğu  mali sonuçlar  |  benzer haberler »


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