Salı, 30 Kasım 2021 11:32:51 (GMT+3) | Şanghay

Lianoning eyaleti merkezli çelik üreticisi Fushun New Iron and Steel Co., Ltd.’nin, toplam üretim kapasitesi 2,26 milyon mt seviyesinde yer alacak 1.200 metreküp hacimli iki adet yüksek fırın ve üretim kapasitesi 325.000 mt seviyesinde yer alacak bir adet eritme fırını inşa etmeyi planladığı bildirildi.