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Fuat Tosyalı: Bu yıl hidrojen kullanımına yönelik çalışmalarla rekabet gücümüzü sürdürebilmeyi hedefliyoruz

Perşembe, 19 Ocak 2023 14:59:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin (ADMİB) açıklamasına göre, 2022 yılında yıllık %12,9 artışla değer bakımından 254,2 milyar $’a ulaşan Türkiye’nin ihracatının 35,4 milyar $’lık kısmını demir-çelik sektörleri üstlendi. Söz konusu dönemde Türkiye’nin toplam ihracatında demir ve demir dışı metaller sektörünün payı %6,3 olurken, ihracat geliri yıllık %5,3 düşüşle 21,62 milyar $ seviyesinde kaydedilen çelik sektörü %9,3’lük payıyla ülkenin en başarılı dördüncü sektörü olmayı başardı.

Demir-çelik sektörünün 2022 yılına iyi bir ivmeyle başladığını söyleyen ADMİB Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın olumsuz etkileri, artan korumacılık önlemleri ve yüksek enerji fiyatları nedeniyle yılın geri kalanının sektör için olumsuz geçtiğini ifade etti. Artan enerji maliyetlerinin sektörün rekabet gücünü olumsuz etkilediğini ifade eden Tosyalı, ihracatın hedeflenen seviyenin altında kaldığını bildirdi ve yenilenebilir enerji kullanımının önemini vurguladı. Demir-çelik sektöründe hidrojen kullanımı konusunda bu yıl çalışmalar yapacaklarını söyleyen Tosyalı, bu çalışmalar sonucunda sektörün sürdürülebilir bir rekabet gücü elde etmeyi hedeflediklerini ifade etti.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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