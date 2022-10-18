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Fransız Imerys Hindistan’da refrakter malzemesi üretim kapasitesini artıracak

Salı, 18 Ekim 2022 09:57:09 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Fransız endüstriyel mineral üreticisi Imerys tarafından yapılan açıklamada, refrakter üretiminde kullanılan ve yüksek ısıya dayanıklı bir malzeme olan kalsiyum alüminat tesisinin üretim kapasitesinin artırılacağı belirtildi.

Şirket, Hindistan’ın yıllık 300 milyon mt çelik üretim hedefi doğrultusunda Vishakhapatnam’da yer alan tesisinin üretim kapasitesini yaklaşık 43 milyon $ yatırımla yıllık 30.000 mt’dan yıllık 50.000 mt seviyesine çıkaracak.

Imerys Kıdemli Başkan Yardımcısı Philipe Bourge, “Hindistan’da yer alan tesisimizin kapasite artırımıyla büyüme potansiyelimiz artıyor. Yerel arzı sağlamayı ve ithalata olan bağımlılığı azaltmayı amaçladığımız tesisimiz geçtiğimiz yıl devreye alınmıştı. Özellikle Hindistan’da önümüzdeki 10 yıllık süre içerisinde her yıl %6 büyüme bekleniyor. Üretimi ve talebi etkileyecek inişler çıkışlar olsa da orta ve uzun vadede buradayız,” ifadelerini kullandı.

Kalsiyum alüminat, monolitik refrakterlerde bağlayıcı madde olarak kullanıyor ve mevcut talep ithalat yoluyla karşılanıyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Yatırım 

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