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Fransa’nın metal sanayi üretimi Şubat ayında %3,5 düştü

Cuma, 09 Nisan 2021 14:15:42 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Şubat ayında ülkenin imalat üretimi, Ocak ayında kaydedilen aylık %3,3’lük artıştan sonra, aylık bazda %4,6 düşüş gösterdi. Yılın Aralık-Şubat döneminde ise, Fransa’nın imalat üretimi önceki çeyreğe göre %0,1 artış ve geçen yılın aynı dönemine göre %4 düşüş gösterdi.

Aynı ayda, Fransa’nın makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı, Ocak ayında aylık %1,9 arttıktan sonra, aylık %3,5 düşüş gösterdi.

Bununla birlikte, Fransa’nın Ocak ayında aylık %2,1 düşüş gösteren ticari ve motorlu araç üretiminde Şubat ayında aylık bazda %8,3 düşüş görülürken, yerel inşaat sektörü üretimi bir önceki ayda kaydedilen %13,2’lik artışın ardından %6 düştü. Aralık-Şubat döneminde ise, Fransa’nın yerel inşaat sektöründe çeyreklik bazda %1 artış kaydedildi.


Etiketler: Avrupa Birliği  Fransa  üretim  |  benzer haberler »


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