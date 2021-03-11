Fransa’nın metal sanayi üretimi Ocak ayında %1,9 arttı

Perşembe, 11 Mart 2021 10:49:48 (GMT+3) | İstanbul

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Ocak ayında ülkenin imalat üretimi, Aralık ayında kaydedilen aylık %1,4’lük düşüşten sonra, aylık bazda %3,3 artış gösterdi. Yılın Kasım-Ocak döneminde ise, Fransa’nın imalat üretimi önceki çeyreğe göre %2,5 artış ve geçen yılın aynı dönemine göre %3,2 düşüş gösterdi.

Aynı ayda, Fransa’nın makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı, Aralık ayında aylık %3,9 arttıktan sonra, aylık %1,9 artış gösterdi.

Bununla birlikte, Fransa’nın Aralık ayında aylık %1,5 artış gösteren ticari ve motorlu araç üretiminde Ocak ayında aylık bazda %1,9 düşüş görülürken, yerel inşaat sektörü üretimi bir önceki ayda kaydedilen %9,2’lik düşüşün ardından %16,3 arttı. Kasım-Ocak döneminde ise, Fransa’nın yerel inşaat sektöründe çeyreklik bazda %1,5 artış kaydedildi.