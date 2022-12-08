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Fransa’nın metal sanayi üretimi Ekim ayında aylık %1,6 düştü

Perşembe, 08 Aralık 2022 12:01:42 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin imalat üretimi bu yılın Ekim ayında bir önceki ay kaydedilen aylık %0,5’lik düşüşün ardından aylık %2 düştü. Bu yılın Ağustos-Ekim döneminde ise imalat üretimi bir önceki döneme kıyasla %0,8 arttı ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla değişmedi.

Söz konusu ayda makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı Eylül ayında kaydedilen %0,9 düşüşün ardından aylık %1,6 düşüş kaydetti.

Bununla birlikte bir önceki ay aylık %5,8 düşüş gösteren ticari ve motorlu araç üretiminde söz konusu ayda aylık %5,8 düşüş görülürken, yerel inşaat sektöründe üretim Eylül ayında kaydedilen %1,1’lik artışın ardından %1,1 yükseldi. Yerel inşaat sektöründe üretim Ağustos-Ekim döneminde ise çeyreklik bazda %0,4 artış kaydetti.


Etiketler: Fransa Avrupa Birliği Üretim 

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