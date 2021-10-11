Fransa’nın metal sanayi üretimi Ağustos ayında %2,9 arttı

Pazartesi, 11 Ekim 2021 10:09:57 (GMT+3) | İstanbul

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Ağustos ayında ülkenin imalat üretimi, Temmuz ayında kaydedilen aylık %0,7’lik artıştan sonra, aylık bazda %1,1 artış gösterdi. Yılın Haziran-Ağustos döneminde ise, Fransa’nın imalat üretimi önceki çeyreğe göre %1,2 ve geçen yılın aynı dönemine göre %5,1 artış gösterdi.

Aynı ayda, Fransa’nın makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı, Temmuz ayında aylık bazda sabit kaldıktan sonra, aylık %2,9 artış gösterdi.

Bununla birlikte, Fransa’nın Temmuz ayında aylık %0,1 artış gösteren ticari ve motorlu araç üretiminde Ağustos ayında aylık bazda %9,7 artış görülürken, yerel inşaat sektörü üretimi bir önceki ayda kaydedilen %1,4’lük artışın ardından %1,8 düştü. Haziran-Ağustos döneminde ise, Fransa’nın yerel inşaat sektöründe çeyreklik bazda %0,5 artış kaydedildi.