Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Şubat döneminde %2,1 artış gösterdi

Perşembe, 08 Nisan 2021 11:18:28 (GMT+3) | İstanbul

Fransa’nın Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Ocak-Şubat döneminde Fransa’nın temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı, bir önceki yıla kıyasla %2,1 artışla 1,42 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde Fransa’nın çelik boru ithalatı, bir önceki yıla göre %12,6 düşüşle 300,15 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %5,4 artışla 73,82 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %4,9 artışla 126,97 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık bazda %8,2 artışla 76,31 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %17 artışla 326,80 milyon € seviyesinde kaydedildi.