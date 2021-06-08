Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Nisan döneminde %30,4 artış gösterdi

Salı, 08 Haziran 2021 10:52:50 (GMT+3) | İstanbul

Fransa’nın Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Ocak-Nisan döneminde Fransa’nın temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı, bir önceki yılın aynı döneminde kıyasla %30,4 artışla 3,09 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde Fransa’nın çelik boru ithalatı, bir önceki yıla göre %12,6 artışla 654,30 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %35,7 artışla 153,24 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %41 artışla 285,11 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık bazda %38,9 artışla 171,62 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %75,1 artışla 839,58 milyon € seviyesinde kaydedildi.