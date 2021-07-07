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Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Mayıs döneminde %37,9 artış gösterdi

Çarşamba, 07 Temmuz 2021 11:16:56 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa’nın Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde Fransa’nın temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı, bir önceki yılın aynı döneminde kıyasla %37,9 artışla 3,89 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde Fransa’nın çelik boru ithalatı, bir önceki yıla göre %21,2 artışla 821,21 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %45,7 artışla 193,34 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %48,2 artışla 353,88 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık bazda %46,7 artışla 216,35 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %75,2 artışla 1,05 milyar € seviyesinde kaydedildi.


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