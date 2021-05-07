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Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Mart döneminde %12,8 artış gösterdi

Cuma, 07 Mayıs 2021 14:46:29 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa’nın Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Ocak-Mart döneminde Fransa’nın temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı, bir önceki yıla kıyasla %12,8 artışla 2,23 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde Fransa’nın çelik boru ithalatı, bir önceki yıla göre %2,1 düşüşle 479,29 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %18,5 artışla 113,98 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %21,7 artışla 210,23 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık bazda %24 artışla 127,30 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %45,5 artışla 570,89 milyon € seviyesinde kaydedildi.


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