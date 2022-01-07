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Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Kasım döneminde %49,8 artış gösterdi

Cuma, 07 Ocak 2022 11:33:30 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa’nın Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde Fransa’nın temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı, bir önceki yılın aynı döneminde kıyasla %49,8 artışla 9,36 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde Fransa’nın çelik boru ithalatı, bir önceki yıla göre %32,6 artışla 1,93 milyar € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %45,2 artışla 416,55 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %54,5 artışla 849,09 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık bazda %46,6 artışla 494,81 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %53,7 artışla 2,39 milyar € seviyesinde kaydedildi.


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