Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Kasım döneminde %24,4 düşüş gösterdi

Cuma, 08 Ocak 2021 12:10:21 (GMT+3) | İstanbul

Fransa’nın Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında Fransa’nın temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %24,4 düşüşle 6,24 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde Fransa’nın çelik boru ithalatı, geçen yılın aynı dönemine göre %15,7 düşüşle 1,45 milyar € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %29,7 düşüşle 286,48 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %18,9 düşüşle 547,85 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık bazda %15,5 düşüşle 337,04 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %10,5 düşüşle 1,54 milyar € seviyesinde kaydedildi.