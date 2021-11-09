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Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Eylül döneminde %49 artış gösterdi

Salı, 09 Kasım 2021 11:48:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa’nın Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Ocak-Eylül döneminde Fransa’nın temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı, bir önceki yılın aynı döneminde kıyasla %49 artışla 7,36 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde Fransa’nın çelik boru ithalatı, bir önceki yıla göre %30,2 artışla 1,54 milyar € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %50,1 artışla 338,72 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %53,4 artışla 663,65 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık bazda %47,6 artışla 394,77 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %61,1 artışla 1,96 milyar € seviyesinde kaydedildi.


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