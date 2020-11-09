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Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Eylül döneminde %27,9 düşüş gösterdi

Pazartesi, 09 Kasım 2020 15:35:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa’nın Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın ilk dokuz ayında Fransa’nın temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %27,9 düşüşle 4,92 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde Fransa’nın çelik boru ithalatı, geçen yılın aynı dönemine göre %18,3 düşüşle 1,16 milyar € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %33,4 düşüşle 225,42 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %20,9 düşüşle 430,41 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık bazda %17,8 düşüşle 266,98 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %15 düşüşle 1,19 milyar € seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  borular  Avrupa Birliği  boru  hammaddeler  ferroalyaj  Fransa  |  benzer haberler »


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