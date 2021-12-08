Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Ekim döneminde %48,8 artış gösterdi

Çarşamba, 08 Aralık 2021 09:19:01 (GMT+3) | İstanbul

Fransa’nın Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Ocak-Ekim döneminde Fransa’nın temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı, bir önceki yılın aynı döneminde kıyasla %48,8 artışla 8,36 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde Fransa’nın çelik boru ithalatı, bir önceki yıla göre %32,8 artışla 1,74 milyar € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %48,1 artışla 379,90 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %52,8 artışla 754,92 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık bazda %46,1 artışla 443,25 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %57,1 artışla 2,18 milyar € seviyesinde kaydedildi.