Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Ekim döneminde %26,5 düşüş gösterdi

Salı, 08 Aralık 2020 12:28:21 (GMT+3) | İstanbul

Fransa’nın Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın ilk 10 ayında Fransa’nın temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %26,5 düşüşle 5,60 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde Fransa’nın çelik boru ithalatı, geçen yılın aynı dönemine göre %17 düşüşle 1,31 milyar € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %32,4 düşüşle 225,76 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %19,7 düşüşle 490,73 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık bazda %17 düşüşle 303,05 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %12,7 düşüşle 1,37 milyar € seviyesinde kaydedildi.