Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Ağustos döneminde %47,5 artış gösterdi

Cuma, 08 Ekim 2021 09:48:29 (GMT+3) | İstanbul

Fransa’nın Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Fransa’nın temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı, bir önceki yılın aynı döneminde kıyasla %47,5 artışla 6,36 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde Fransa’nın çelik boru ithalatı, bir önceki yıla göre %31,3 artışla 1,34 milyar € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %51,1 artışla 296,31 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %52,3 artışla 573,84 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık bazda %46,4 artışla 342,5 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %67,6 artışla 1,71 milyar € seviyesinde kaydedildi.