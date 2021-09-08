Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Temmuz döneminde %45,7 arttı

Çarşamba, 08 Eylül 2021 10:47:04 (GMT+3) | İstanbul

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Fransa’nın temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı, yıllık bazda %45,7 oranında artarak 6,02 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde, Fransa’nın çelik boru ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %1,9 artışla 681,81 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %47,3 artışla 278,12 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %19,6 artışla 354,28 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %45,6 artışla 198,57 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı yıllık %23,6 artışla 431,63 milyon € seviyesinde kaydedildi.