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Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Şubat döneminde %0,6 arttı

Perşembe, 08 Nisan 2021 11:17:10 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Ocak-Şubat döneminde Fransa’nın temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı, yıllık bazda %0,6 oranında artarak 1,46 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde, Fransa’nın çelik boru ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %26,7 düşüşle 148,03 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %1,2 düşüşle 64,55 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %8,6 düşüşle 91,22 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %3,1 düşüşle 47,61 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı yıllık %2,9 düşüşle 93,50 milyon € seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: hammaddeler  boru  ferroalyaj  Fransa  uzun ürünler  Avrupa Birliği  tel  borular  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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