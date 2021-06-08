Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Nisan döneminde %28,2 arttı

Salı, 08 Haziran 2021 10:51:10 (GMT+3) | İstanbul

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Ocak-Nisan döneminde Fransa’nın temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı, yıllık bazda %28,2 oranında artarak 3,18 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde, Fransa’nın çelik boru ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %0,9 artışla 388,34 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %27,7 artışla 144,72 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %17,5 artışla 198,68 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %26,6 artışla 104,18 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı yıllık %25,8 artışla 228,99 milyon € seviyesinde kaydedildi.