Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Mayıs döneminde %36,7 arttı

Çarşamba, 07 Temmuz 2021 11:15:21 (GMT+3) | İstanbul

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde Fransa’nın temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı, yıllık bazda %36,7 oranında artarak 4,06 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde, Fransa’nın çelik boru ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %2,7 artışla 487,95 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %33,8 artışla 183,39 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %21,8 artışla 247,26 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %40,8 artışla 133,11 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı yıllık %29,2 artışla 291,85 milyon € seviyesinde kaydedildi.