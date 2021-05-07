Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Mart döneminde %13,4 arttı

Cuma, 07 Mayıs 2021 14:21:17 (GMT+3) | İstanbul

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Ocak-Mart döneminde Fransa’nın temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı, yıllık bazda %13,4 oranında artarak 2,35 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde, Fransa’nın çelik boru ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %9,6 düşüşle 261,92 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %9,1 artışla 104,90 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %5,4 artışla 147,55 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %11,1 artışla 77,15 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı yıllık %11,3 artışla 162,69 milyon € seviyesinde kaydedildi.