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Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Kasım döneminde %58,1 arttı

Cuma, 07 Ocak 2022 11:25:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde Fransa’nın temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı, yıllık bazda %58,1 oranında artarak 10,07 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde, Fransa’nın çelik boru ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,1 artışla 1,02 milyar € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %56,7 artışla 443,32 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %24 artışla 569,93 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %44,3 artışla 318,19 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı yıllık %19,2 artışla 701,77 milyon € seviyesinde kaydedildi.


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