Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Haziran döneminde %41 arttı

Cuma, 06 Ağustos 2021 11:54:46 (GMT+3) | İstanbul

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Ocak-Haziran döneminde Fransa’nın temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı, yıllık bazda %41 oranında artarak 5,02 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde, Fransa’nın çelik boru ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %3,6 artışla 588,87 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %42,3 artışla 229,84 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %23,9 artışla 304,99 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %49,5 artışla 165,15 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı yıllık %29,7 artışla 365,54 milyon € seviyesinde kaydedildi.