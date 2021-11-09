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Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Eylül döneminde %52,9 arttı

Salı, 09 Kasım 2021 11:32:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Ocak-Eylül döneminde Fransa’nın temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı, yıllık bazda %52,9 oranında artarak 7,83 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde, Fransa’nın çelik boru ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %4,4 artışla 832,81 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %52,8 artışla 346,84 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %23,7 artışla 445,52 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %47,3 artışla 253,71 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı yıllık %19,2 artışla 557,02 milyon € seviyesinde kaydedildi.


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