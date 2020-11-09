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Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Eylül döneminde %30,7 düştü

Pazartesi, 09 Kasım 2020 15:33:19 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın ilk dokuz ayında, Fransa’nın temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı, yıllık bazda %30,7 oranında düşerek 5,11 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde, Fransa’nın çelik boru ihracatı, 2019 yılının aynı dönemine göre %27,7 düşüşle 799,56 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %29,6 düşüşle 227,10 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %17,9 düşüşle 360,12 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %32,2 düşüşle 166,17 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı yıllık %9,1 düşüşle 466,06 milyon € seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Fransa  ith/ihr istatistikleri  Avrupa Birliği  boru  hammaddeler  ferroalyaj  borular  |  benzer haberler »


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