Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Ağustos döneminde %51,2 arttı

Cuma, 08 Ekim 2021 09:37:42 (GMT+3) | İstanbul

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Fransa’nın temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı, yıllık bazda %51,2 oranında artarak 6,79 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde, Fransa’nın çelik boru ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %3,1 artışla 744,76 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %49,8 artışla 300,42 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %24 artışla 389,43 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %46,4 artışla 219,32 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı yıllık %21 artışla 488,09 milyon € seviyesinde kaydedildi.