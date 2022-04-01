Fransa’da üretici fiyatları Ocak’ta aylık %0,8 arttı

Cuma, 01 Nisan 2022 11:46:42 (GMT+3) | İstanbul

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Fransa’da üretici fiyatları bu yılın Şubat ayında aylık %0,8 ve yıllık %20,1 arttı. Şubat ayında imalat sektörü üretici fiyatları Ocak ayına kıyasla %1,4 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %12,5 artış gösterdi.

Söz konusu ayda Fransa’da dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları aylık %0,9 yükselirken, taşıma ekipmanı fiyatları da bir önceki aya kıyasla değişiklik göstermedi. Yıllık bazda ise dış piyasaya verilen imalat ürün fiyatları %10,2 ve taşıma ekipmanı fiyatları %2,8 arttı.

Bununla birlikte aynı ayda Fransa’da ithal imalat ürün fiyatları Ocak ayına kıyasla %1 ve 2021 yılının Şubat ayına kıyasla %12,3 artış kaydetti.