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Fransa’da üretici fiyatları Ocak’ta aylık %0,8 arttı

Cuma, 01 Nisan 2022 11:46:42 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Fransa’da üretici fiyatları bu yılın Şubat ayında aylık %0,8 ve yıllık %20,1 arttı. Şubat ayında imalat sektörü üretici fiyatları Ocak ayına kıyasla %1,4 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %12,5 artış gösterdi.

Söz konusu ayda Fransa’da dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları aylık %0,9 yükselirken, taşıma ekipmanı fiyatları da bir önceki aya kıyasla değişiklik göstermedi. Yıllık bazda ise dış piyasaya verilen imalat ürün fiyatları %10,2 ve taşıma ekipmanı fiyatları %2,8 arttı.

Bununla birlikte aynı ayda Fransa’da ithal imalat ürün fiyatları Ocak ayına kıyasla %1 ve 2021 yılının Şubat ayına kıyasla %12,3 artış kaydetti.


Etiketler: Fransa Avrupa Birliği imalat 

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