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Fragoso: Brezilya’nın pik demir üretiminin 2022’de 5,76 milyon mt’a ulaşması bekleniyor

Pazartesi, 10 Ekim 2022 17:00:13 (GMT+3)   |   İstanbul
       

9-11 Ekim tarihlerinde Monako’da gerçekleştirilen SteelOrbis 2022 Sonbahar Konferansı & 87. IREPAS Toplantısı’nda konuşan Brezilya merkezli Kéntron Ltda’nın Pik Demir İhracat Yöneticisi João Paulo Fragoso, küresel pik demir piyasası hakkında bilgi verdi ve Brezilya’nın çoğunlukla Amerika’nın merkezi ile kuzeyine ve bazen de AB’ye ihracat yaparken, Ukrayna’nın AB’ye ve bazen de ABD’ye ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. Fragoso, küresel pik demir pazarındaki başlıca oyuncu Rusya’nın bu yılın Ocak-Haziran döneminde ihracat payını 2021’de kaydedilen %38’e kıyasla %47’ye yükseltirken, Ukrayna’nın ihracat payının aynı dönemde %31’den %14’e gerilediğini ifade etti. Öte yandan, Brezilya’nın ihracat payı geçtiğimiz yıl kaydedilen %31’e kıyasla %39’a yükseldi.

Pik demir fiyatları hakkında konuşan Fragoso, Brezilya’nın FOB bazlı fiyatlarının bu yılın Nisan ayında sıçrama yaparak savaşın ardından neredeyse 1.000$/mt’a çıktığını, daha sonra ise yaklaşık 500-530$/mt ile gerçekçi seviyelere gerilediğini belirtti. Kéntron verilerine göre, Brezilya’nın pik demir üretimi Eylül ayında 480.000 mt oldu ve bu yıl 5,76 milyon mt’a ulaşacağı öngörülüyor. Eylül ayına yönelik yaklaşık rakamlar, aylık üretimin %73’ünün ihracata ayrıldığını gösteriyor. Kéntron yetkilisi, pik demir ihracatının yerel para biriminin değer kaybetmesi, zayıf yerel talep ve yüksek üretim seviyesiyle desteklendiğini söyledi.

Fragoso ayrıca Brezilya’daki pik demir üretiminin detaylarından bahsetti. Fragoso’ya göre, Brezilya’da pik demir üretiminde ısı kaynağı olarak koklaşabilir taş kömürü yerine okaliptüs ağaçlarından elde edilen odun kömürü kullanılıyor ve yeniden ağaçlandırma işlemiyle kömür yenilenebilir bir kaynak haline getiriliyor. Hasat edilen her bir hektar başına yetişme aşamasında olan altı hektarlık ormanda ağaçların karbondioksit absorbe edip atmosfere oksijen salımı gerçekleştirmesiyle yeşil üretim gerçekleştirilmiş oluyor.


Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Güney Amerika Madencilik Konferanslar 

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