Fortescue ve Primetals, Voestalpine için yeşil demir üretim tesisi geliştirecek

Çarşamba, 21 Aralık 2022 16:11:50 (GMT+3) | İstanbul

Avustralyalı demir cevheri madencisi Fortescue Metals Group, İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies ve Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine ile Voestalpine’in Linz tesisinde inşa etmek üzere sıfır karbon salımı yapan yeni bir demir üretimi tesisi tasarlamak için bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı.

Açıklamaya göre, yeni demir üretim süreci Primetals Technologies’in HYFOR ve Smelter çözümlerine dayalı olacak. HYFOR, sinterleme veya peletleme gibi herhangi bir aglomerasyon aşaması gerektirmeyen, toz demir cevheri için dünyanın ilk doğrudan indirgeme işlemi. Smelter teknolojisi ise düşük kaliteli demir cevherinden üretilen doğrudan indirgenmiş demirin eritilme ve nihai indirgeme işlemlerinde kullanılıyor. Söz konusu teknolojinin kullanıldığı fırınlar elektrik enerjisiyle faaliyet gösteriyor.

Fortescue bu yeni proje için demir cevheri kalitesi hakkında bilgi sağlayacak ve yeni tesis için çeşitli kalitelerde demir cevheri tedarik edecek.

Voestalpine 2050 yılına kadar karbonsuz çelik üretimine ulaşmayı hedefliyor.