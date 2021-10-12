Fortescue, Queensland’de yenilenebilir sanayi ve ekipman üretim merkezi inşa edecek

Salı, 12 Ekim 2021 12:30:48 (GMT+3) | İstanbul

Avustralyalı demir cevheri madencisi Fortescue Metals Group, Queensland’de dünyanın en büyük elektrolizör, yenilenebilir sanayi ve ekipman üretim merkezi olan Global Green Energy Manufacturing merkezini (GEM) inşa edeceğini açıkladı. Queensland hükümetiyle yapılan bir anlaşma kapsamında kurulacak olan GEM, Fortescue’nun 2030 yılına kadar karbonsuz üretim yapma hedefine ulaşmasını sağlayacak.

Altı aşamalı projenin ilk aşamasında, yıllık iki gigawatt kapasiteli Avustralya’nın ilk multi gigawatt ölçekli elektrolizör fabrikası kurulacak. GEM’in inşaatı 2022 yılının Şubat ayında başlayacak ve ilk elektrolizörlerin 2023 yılının başında üretilmesi planlanıyor.

GEM, Queensland ve Avustralya’nın hem yerel kullanım hem de ihracata yönelik yeşil sektör altyapısı için bir üretim merkezi olmasını sağlayacak. Toplam yatırımın 650 milyon $ olması ve ilk elektrolizör yatırımının 83 milyon $ tutarında yer alması bekleniyor.