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Ford Otosan ve Tofaş Ağustos ayında üretime ara verecek, bakım çalışmaları gerçekleştirecek

Perşembe, 28 Temmuz 2022 11:17:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Otomobil üreticisi Ford Otosan yıllık izin dolayısıyla bazı tesislerinde üretime ara vereceğini açıkladı. Şirketin Gölcük transit hattı ve Eskişehir tesisi 1-15 Ağustos, Gölcük custom hattı 1-12 Ağustos, Yeniköy tesisi ise 1-25 Ağustos tarihinde üretime ara verecek. Söz konusu dönemde tesislerde periyodik bakım çalışmaları yapılırken, Yeniköy tesisinde gerçekleştirilecek yeni yatırımlar için üretim hatları hazırlanacak.

Bir diğer otomobil üreticisi Tofaş da Bursa tesisinde 8-21 Ağustos tarihleri arasında planlı izin kullanımı ve üretim hatlarında gerçekleştirilecek planlı bakım ile onarım çalışmaları sebebiyle üretime geçici olarak ara vereceğini açıkladı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv Üretim 

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