Ford Otosan tedarik sıkıntısı sebebiyle Romanya’daki tesisinde üretime ara verdi

Çarşamba, 19 Ekim 2022 10:00:25 (GMT+3) | İstanbul

Otomobil üreticisi Ford Otosan 17 Ekim’de yaptığı açıklamada, Romanya Craiova tesisinde araç ve motor üretiminin, Romanya dışından gerçekleşen tedarikteki aksamalar sonucunda 13 Ekim tarihi itibarıyla askıya alındığını duyurdu. Üretimin 24 Ekim’de yeniden başlaması planlanırken, bu kesintinin Romanya tesisinin 2022 yılı üretim ve satış hedeflerinde bir değişikliğe yol açmayacağı ifade edildi.

Şirketin ana ortaklarımızdan Ford Motor Company'nin aldığı önlemler ve şirketin tedarikçileri ile yapılan planlamalar sayesinde küresel çaptaki yarı iletken krizin etkilerinin en aza indirilmesi konusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Ford Otosan, ilerleyen aylarda üretim temposunda planlanan artış sayesinde üretim kaybının etkisinin azaltılacağını söyledi.

Ford Otosan’ın bu yılın Mart ayında bünyesine kattığı Craiova tesisinin yıllık araç üretim kapasitesi 250.000 adet seviyesinde yer alıyor.