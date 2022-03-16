Ford Otosan Romanya’da bulunan Craiova tesisini satın alarak yurt dışı operasyonlarını genişletiyor

Çarşamba, 16 Mart 2022 14:17:03 (GMT+3) | İstanbul

Ford Otosan tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket ana ortaklarından ABD merkezli Ford Motor Company’nin Romanya’da bulunan Craiova tesisini 575 milyon €’ya satın almak üzere anlaşma imzaladı. Ayrıca şirket, tesisin gelecekteki kapasite kullanım oranı göz önüne alınarak en fazla 140 milyon €’ya kadar ilave ödeme yapacak. Ford Otosan’ın yurt dışı operasyonlara açılmasını sağlayacak bu anlaşmayla Ford’un Craiova’da yer alan araç üretim ve motor üretim tesislerinin sahipliği Ford Otosan’a geçecek.

Ford Otosan geçtiğimiz yıl açıkladığı yatırımla Kocaeli fabrikalarının kapasitesini 650.000 araca çıkaracağını belirtmişti. Craiova tesisinin 250.000 araçlık kurulu kapasitesinin de eklenmesi ile şirketin toplam yıllık üretim kapasitesi 900.000 aracın üzerine çıkarken, çalışan sayısı da 20.000’i geçecek.