﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Ford Otosan Romanya’da bulunan Craiova tesisini satın alarak yurt dışı operasyonlarını genişletiyor

Çarşamba, 16 Mart 2022 14:17:03 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ford Otosan tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket ana ortaklarından ABD merkezli Ford Motor Company’nin Romanya’da bulunan Craiova tesisini 575 milyon €’ya satın almak üzere anlaşma imzaladı. Ayrıca şirket, tesisin gelecekteki kapasite kullanım oranı göz önüne alınarak en fazla 140 milyon €’ya kadar ilave ödeme yapacak. Ford Otosan’ın yurt dışı operasyonlara açılmasını sağlayacak bu anlaşmayla Ford’un Craiova’da yer alan araç üretim ve motor üretim tesislerinin sahipliği Ford Otosan’a geçecek.

Ford Otosan geçtiğimiz yıl açıkladığı yatırımla Kocaeli fabrikalarının kapasitesini 650.000 araca çıkaracağını belirtmişti. Craiova tesisinin 250.000 araçlık kurulu kapasitesinin de eklenmesi ile şirketin toplam yıllık üretim kapasitesi 900.000 aracın üzerine çıkarken, çalışan sayısı da 20.000’i geçecek.


Etiketler: Avrupa Birliği  üretim  otomotiv  Romanya  |  benzer haberler »

Son Tarihli İlgili Haberler

09 Mar

Brezilya’nın motorlu araç üretimi Ocak-Şubat döneminde %21,7 düştü
08 Mar

Toyota küresel yarı iletken çip sıkıntısı nedeniyle Türkiye’deki tesisinde üretimi askıya aldı
07 Mar

Arjantin’in otomobil üretimi Ocak-Şubat döneminde %22,1 arttı
02 Mar

Avrupa ticari araç kayıtları Ocak’ta %11,1 düştü
17 Şub

Avro bölgesinde sanayi üretimi Aralık ayında %1,2 arttı