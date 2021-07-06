Fitch: Yüksek çelik fiyatları Rusya’nın getirdiği ihracat vergisinin etkisini hafifletecek

Salı, 06 Temmuz 2021 12:00:22 (GMT+3) | İstanbul

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yüksek çelik ve ana metal fiyatlarının Rusya’nın getirdiği yeni geçici ihracat vergisinin etkisini azaltacağını, ancak önlemlerin uzatılması durumunda fiyatlar ılımlı seviyelere geldiğinde etkinin daha büyük olabileceğini belirtti. Fitch, çelik ve alüminyum piyasaları kısa vadede etkilenebilecek olsa da, yeni verginin küresel çelik fiyatları üzerinde sınırlı bir etkisi olmasını bekliyor. Fitch, kuruluş tarafından derecelendirilen şirketlerin AVFÖK’ü üzerindeki maksimum etkinin 2021 yılında %15’ten az olacağını tahmin ediyor.

Şirketlere bakıldığında Fitch, hem NLMK hem de EVRAZ’ın ürettikleri çeliğin yaklaşık %50’sini ihraç ettiğini ve AVFÖK seviyelerinin benzer bir etkiyle karşılaşacağını belirtti. İhracat vergisinin Severstal üzerindeki etkisi düşük seviyedeki ihracatı ve yüksek katma değerli ürün oranı nedeniyle daha az olacak. Metalloinvest ihracat odaklı ancak vergiye tabi olmayan, ihraç edilen güçlü demir cevheri fiyatlarından avantaj sağlıyor. MMK çoğunlukla iç piyasada satış yaparken, Avrasya Ekonomik Birliği toplam ihracatının önemli bir payını oluşturuyor.

Fitch, “Boru gibi bazı ürünler vergiye tabi değil. Bu da, yerel piyasadan tedarik edilen çeliğin bulunabilirliği muhtemelen artacağından, boru üreticileri üzerindeki etkinin durağandan pozitife revize edileceği anlamına geliyor,” dedi ve “Rusya’nın azalan çelik ihracatı, güçlü küresel talep ve kısıtlı arz nedeniyle fiyat artışını tetikleyebilir. Yerel çelik fiyatları, artan ihracat ve yükselen yerel arz ile yönlendirilecek. Ancak, iç piyasa, özellikle yarı mamuller olmak üzere tüm ek hacimleri karşılayamadı ve ülke net çelik ihracatçısı olmaya devam ediyor,” diye ekledi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Haziran ayında Rusya, 1 Ağustos ile 31 Aralık tarihleri arasındaki dönem için Avrasya Ekonomik Birliği dışına yapılan ihracat için geçerli olmak üzere çelik ürünlerine %15 ihracat vergisi (150$/mt’dan az olmamak kaydıyla) getirdi.