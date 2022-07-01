Fitch Solutions 2022 yılına yönelik demir cevheri fiyat tahminini artırdı, üretimdeki artış hızlanacak

Cuma, 01 Temmuz 2022 12:20:43 (GMT+3) | İstanbul

ABD merkezli uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Solutions üç aylık demir cevheri raporunda, 2022 yılına yönelik demir cevheri fiyat tahminini 120$/mt’dan 130$/mt’a yükseltti. Öte yandan, fiyatlar 2021 yılının ortasındaki çöküşün ardından aynı yılın Aralık ayında seyrini değiştirdiğinden beri artışın devam edeceğine işaret ettiği için 2023 yılına yönelik tahmin 110$/mt seviyesinde kaldı.

Fitch Solutions, Çin’deki talebin bir kez daha canlanmaya başladığını ve Covid-19’a yönelik karantinaların hafiflemeesi ile sıfır vaka politikalarından uzaklaşılması ve hükümetin yavaşlayan ekonomik büyüme nedeniyle altyapı sektörüne yönelik yeni teşvikler açıklamasıyla birlikte, talebin 2022-2023 döneminde de güçlü kalacağını söyledi. Demir cevheri arzında ise büyük bir artış beklenmiyor çünkü başlıca üreticiler bu yıl fiyatlara satış hacminden daha fazla önem verecek. Fitch Solutions, demir cevheri fiyatlarının uzun vadede düşüş trendi sergilemesini ve 2031 yılında 50$/mt’a düşmesini bekliyor.

Fitch Solutions ayrıca, üretimdeki artışın 2026 yılına kadar hızlanmasını beklediğini belirtti. 2022-2026 döneminde küresel demir cevheri üretiminin, geçtiğimiz 5 yılda kaydedilen %1,3’lük düşüşe kıyasla ortalama %2,7 artış göstermesi ve 2026 yılında yıllık üretimin 2022’ye kıyasla 361,7 milyon mt daha yüksek olması bekleniyor. Bu seviye, yaklaşık olarak Rusya, Hindistan ve Güney Afrika’nın bu yılki toplam üretimine denk geliyor.

Arz seviyesindeki artışın çoğunlukla Brezilya ve Avustralya tarafından gerçekleştirilmesi bekleniyor. Brezilyalı Vale’nin agresif büyüme planları var ve BHP, Rio Tinto ve Fortescue gibi Avustralyalı madenciler elde ettikleri kârı üretimi artırmak için kullanacak. Öte yandan, Çin de kendine yeterliliğini artırmak ve Avustralya’dan yapılan ithalatı azaltmak için önümüzdeki üç ila dört yıl içerisinde demir cevheri üretimini artıracak.