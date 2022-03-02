Fitch Ratings Şilili CAP SA’nın kredi notunu BBB- olarak belirledi

Çarşamba, 02 Mart 2022 10:15:42 (GMT+3) | Sao Paulo

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şilili demir cevheri ve çelik üreticisi CAP SA’nın kredi notunu BBB- olarak belirlediğini ve görünümünü durağan olarak bıraktığını bildirdi.

Kredi notunun şirketin güçlü sermaye yapısı ile likiditesini ve içinde bulunulan zorlu zamanlardaki dayanıklılığını gösterdiği öğrenildi.

Kuruluş tarafından yapılan açıklamada, “CAP ürettiği %67 tenörlü demir cevherinin piyasa fiyatlarına kıyasla daha yüksek olmasından istifa ediyor. Halen cazip olan demir cevheri fiyat ivmesi ve güçlü nakit akışı beklentileri hesaba katılarak görünüm durağan bırakıldı,” sözlerine yer verildi.

Fitch ayrıca CAP SA’nın AVFÖK’ünün bu yıl 1,04 milyar $ ve önümüzdeki yıl 980 milyon $ seviyelerinde yer almasını öngörüyor.