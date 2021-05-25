Fitch küresel çelik fiyatlarına yönelik kısa vadeli tahminini yükseltti

Salı, 25 Mayıs 2021 12:01:41 (GMT+3) | İstanbul

ABD merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Solutions, arz ve talep arasındaki dengesizlik nedeniyle bu yılın ilk yarısında kısa vadeli küresel çelik fiyat tahminini bir önceki tahmini 660$/mt’a kıyasla 800$/mt seviyesine yükselttiğini açıkladı.

Fitch’e göre, çelik fiyatları geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinden bu yana önemli ölçüde arttı ve şu anda fiyatlar ortalama 883$/mt seviyesinde yer alıyor. Kuruluş, yılın ikinci yarısı yaklaşırken bu artışın yatay bir seyre geçmesini bekliyor, ancak istikrarlı üretim seviyelerine rağmen talebin de yüksek olması nedeniyle fiyatlarda önemli bir düşüş beklenmiyor.

Fitch ayrıca Avrupa’da çelik talebinin toparlanmasını bekliyor. Son kullanıcı sektörlerin karbon salımını azalmak için Avrupa’da üretilen çeliği tercih etmesini beklediklerini belirten kuruluş, “Önümüzdeki yıllarda tedarik zincirinin daha fazla yerelleştirilmesini bekliyoruz, bu da bölgenin batısındaki son kullanıcı sektörlerinin Çin’den yapılan ithalata kıyasla Avrupa’da üretilen çeliği daha fazla tüketmesini sağlayacak,” dedi.

Uzun vadede ise Fitch, üretimin arttığı 2021 yılında toparlanan talebin sonrasında sabit kalacağını ve bunun sonucunda da küresel çelik fiyatlarının 2022 yılında önemli ölçüde düşeceğini öngörüyor. Fitch, gelecek yıl küresel çelik fiyatlarının ortalama 600$/mt ve 2023-2025 yılları arasında 535$/mt seviyesinde yer alacağını tahmin ediyor. Açıklamada, “Çin’in çelik tüketimindeki artışın yavaşlaması ve küresel çelik piyasasında artan korumacılık önlemleri sonucu bundan etkilenen ülkelerde üretimin artması piyasayı zayıflatacak ve fiyatları orta vadede düşürecek,” ifadesine yer verildi. Fitch ayrıca, ekonominin dengelenmesiyle Çin’de yerel çelik talebinin 2022 yılında yavaşlayacağını, bu nedenle ülkede yerel çelik fiyatlarının düşerek küresel çelik fiyatlarını da düşüreceğini ifade etti.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Fitch Solutions, küresel çelik fiyatlarındaki son artışın kısa ömürlü olacağını ve çelik üretiminin yeniden başlamasıyla bu yılın ilk çeyreğinin sonuna doğru fiyatların düşeceğini belirtmişti.