﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Fitch: Hindistan’ın konut inşaatı sektörü 2021’de %7,9 büyüyecek ve bu büyüme 2030’a kadar sürecek

Cuma, 26 Mart 2021 14:31:33 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından hazırlanan bir rapora göre, Hindistan’ın konut inşaatı sektörü, hükümetin destekleyici politikası sayesinde devam eden konut talebi nedeniyle 2021 yılında güçlü bir artış gösterecek ve bu büyüme önümüzdeki on yıl boyunca devam edecek.

Fitch’e göre bu büyüme, Hindistan’ın konut inşaatı sektöründe güçlü bir iyileşme başlatacak. Fitch, konut inşaatı sektörünün 2021’de %7,9 ve 2030’a kadar da yılda ortalama %6,5 büyüyeceğini öngördü.

Hindistan’ın konut inşaatı sektörüne yönelik olumlu görünüm, hükümetin söz konusu sektöre yönelik güçlü politikasıyla desteklenecek. Bu politika kapsamında, ulusal bütçe görüşmesinde Konut ve Kentsel Gelişim Bakanlığı’na 6,9 milyar $ bütçe ayrılması ve ülke genelinde bekleyen konut projelerinin tamamlanması adına 3,5 milyar $ bütçe yardımı yapılması dahil olmak üzere, bu yıl konut inşaatı sektörüne önemli miktarda sermaye ayrıldı.


Etiketler: inşaat  Hindistan  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

24  Mar

RINL, NMDC, SAIL ve KIOCL şirketlerinin özelleştirilmek yerine birleştirilerek büyük bir üretici oluşturulması önerildi
23  Mar

Hint AMNS, Uttam Galva için teklif veren tek şirket oldu
23  Mar

NINL’nin hisselerini almak için muhtemel adaylar Tata Steel, AMNS ve ESL Steel
17  Mar

Goa hükümeti 24 Mart’ta bekleyen demir cevheri stoklarını ihaleyle satacak
15  Mar

RINL işçileri özelleştirmeye karşı 25 Mart tarihinde süresiz olarak greve çıkacak