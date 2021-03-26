Fitch: Hindistan’ın konut inşaatı sektörü 2021’de %7,9 büyüyecek ve bu büyüme 2030’a kadar sürecek

Cuma, 26 Mart 2021 14:31:33 (GMT+3) | Kalküta

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından hazırlanan bir rapora göre, Hindistan’ın konut inşaatı sektörü, hükümetin destekleyici politikası sayesinde devam eden konut talebi nedeniyle 2021 yılında güçlü bir artış gösterecek ve bu büyüme önümüzdeki on yıl boyunca devam edecek.

Fitch’e göre bu büyüme, Hindistan’ın konut inşaatı sektöründe güçlü bir iyileşme başlatacak. Fitch, konut inşaatı sektörünün 2021’de %7,9 ve 2030’a kadar da yılda ortalama %6,5 büyüyeceğini öngördü.

Hindistan’ın konut inşaatı sektörüne yönelik olumlu görünüm, hükümetin söz konusu sektöre yönelik güçlü politikasıyla desteklenecek. Bu politika kapsamında, ulusal bütçe görüşmesinde Konut ve Kentsel Gelişim Bakanlığı’na 6,9 milyar $ bütçe ayrılması ve ülke genelinde bekleyen konut projelerinin tamamlanması adına 3,5 milyar $ bütçe yardımı yapılması dahil olmak üzere, bu yıl konut inşaatı sektörüne önemli miktarda sermaye ayrıldı.