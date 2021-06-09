Fitch EVRAZ’ın görünümünü değiştirdi, Rusya çelik talebinin 2021’de pandemi öncesi seviyelere ulaşmasını bekliyor

Çarşamba, 09 Haziran 2021 15:33:08 (GMT+3) | İstanbul

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Rusya merkezli madenci ve çelik üreticisi EVRAZ Group’un görünümünü durağandan pozitife çevirdi, kredi notunu ise BB+ olarak bıraktı.

Fitch, görünümdeki bu olumlu değişimde şirketin 2020 yılında zorlu pazarlardaki dirençli performansının ve artan borç azaltma ile iyileşen kazanç beklentileri sonucu finansal parametrelerde beklenen iyileşmenin rol oynadığını belirtti.

Açıklamaya göre, Fitch, biriken siparişlerin azalması, değer zincirinde stok alımlarının tamamlanması ve tesislerin yüksek kapasite kullanımı sonucu arzın desteklenmesiyle 2021 yılında ve 2022 yılına girerken çelik fiyatlarının düşmesini bekliyor.

Kuruluş, Rusya çelik piyasasıyla ilgili olarak, hükümet teşvikleriyle oluşturulan inşaat ve altyapı harcamalarıyla desteklenen talebin 2021 yılında pandemi öncesi seviyelere ulaşmasını bekliyor. Rusya’da reel GSYİH büyümesinin 2021 yılında yaklaşık %3,3 ve 2022 yılında %2,7 olacağı tahmin ediliyor. Fitch, orta vadede, hükümet teşvikinin azalması sonucu GSYİH ve endüstriyel üretim büyümesinde görülecek düşüşten dolayı yerel çelik talebinin kısıtlanacağını belirtti.