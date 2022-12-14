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Fitch: 2023’te çelik pazarları Çin hariç normale dönecek

Çarşamba, 14 Aralık 2022 13:53:02 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings küresel çelik sektörünün, arz-talep dengesinin bu yılın ikinci yarısında azalan tüketim sonucu son kullanıcı pazarlara kayması nedeniyle tamamen iyileşmeyeceğini belirtti. Pandemi sonrası artan talebin desteğiyle fiyatların oldukça yüksek olduğu dönem küresel ekonomik yavaşlama nedeniyle sona erdiği için, Fitch çelik üreticilerinin daha az gelir elde etmesini bekliyor. Fitch’e göre, 2023’te çelik pazarları Çin hariç normale dönecek ve 2021’e benzer seviyeler kaydedilecek.

Fitch 2022’de küresel çelik tüketiminin 60-65 milyon mt düşeceğini ve kapasite kullanım oranlarının da %80’den %77’ye gerileyeceğini öngörüyor. Söz konusu seviyenin 20-30 milyon mt’u Çin’in çelik üretimini azaltma hedefi sonucu gerçekleşeceğini ifade eden kuruluş, 2023’te ABD, Hindistan ve Güneydoğu Asya gibi pazarların çelik tüketimindeki toplam büyümenin Çin’in üretimi azaltma hedefinin 25-35 milyon mt üzerinde olacağını belirtti. Kuruluş ayrıca bu yıl küresel çelik piyasasında gelir artışının 2021’de kaydedilen %46’ya kıyasla %4,2 gerileyeceğini tahmin ediyor.

Öte yandan Fitch, Avrupalı çelik şirketlerine yönelik beklentilerin yüksek enerji fiyatları, yaklaşan gerileme, azalan tüketici güveni ve çelik sektörü için tedarik zincirleri tasarlama ihtiyacı nedeniyle olumsuz olduğunu ifade etti. Öte yandan kuruluş Türkiye, Brezilya, Hindistan ve Kuzey Amerika gibi bazı pazarlara yönelik beklentilerin, devletin altyapıya yönelik desteği ve korumacı ticaret önlemlerinin desteğiyle önceki tahminlere kıyasla daha olumlu olduğunu belirtti.


Etiketler: Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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