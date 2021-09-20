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Fitch 2021 yılı için Türkiye’nin ekonomik büyüme beklentisini yükseltti

Pazartesi, 20 Eylül 2021 16:31:54 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Solutions, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu’nda küresel ekonominin 2021 yılı büyüme tahminini düşürürken, Avro bölgesi, Türkiye, Polonya, Meksika, Rusya ve Güney Afrika ekonomilerinin büyüme tahminlerini yükseltti.

Rapora göre, bu yıl için Türkiye’nin büyüme tahmini %7,9’dan %9,2’ye yükseldi. Ekonomik ivmenin bu yılın ikinci yarısına kadar devam edeceğini belirten Fitch, Türkiye’deki ekonomik büyümenin 2022 yılında %3,5’e gerilerken, 2023 yılında %4,5’e yükseleceğini tahmin ediyor. Raporda, güçlü büyüme oranlarına yüksek enflasyonun eşlik ettiği belirtilirken, Türkiye’de enflasyonun bu yıl %17,2, 2022 yılında %13,4 ve 2023 yılında %10,5 seviyelerinde yer alacağı tahmin ediliyor.

Fitch, küresel ekonomik büyüme tahminini %6,3 seviyesinden %6’ya düşürürken, Çin’in ekonomik büyüme tahminini %8,4’ten %8,2’ye, ABD’nin tahminini %6,8’den %6,2’ye düşürdü. Öte yandan Avro bölgesinin ekonomik büyüme tahmini %5 seviyesinden %5,27’ye yükseldi.


Etiketler: Türkiye  Avrupa  |  benzer haberler »


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