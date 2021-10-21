Filipinli FNI çelik tesisi projesini tek başına yürütecek

Perşembe, 21 Ekim 2021 15:33:54 (GMT+3) | İstanbul

Basında çıkan haberlere göre, Filipinler merkezli madencilik şirketi ve ülkenin en büyük ikinci nikel üreticisi Global Ferronickel Holdings, Inc. (FNI), ortağı Hong Kong merkezli Huarong Asia Ltd.’nin pandemi nedeniyle projeden çekilmesiyle, planlanan 50 milyon$’lık çelik tesisi projesini tek başına yürütecek. Şirket, diğer şirketlerle ortak olmak yerine tüm yatırımı tek başına yapmaya karar verdi.

Projeyle, Filipinler’de yıllık 600.000 mt üretim kapasiteli bir inşaat demiri haddeleme tesisi kurulacak. Tesisin inşaatının önümüzdeki yıl başlaması planlanıyor.

Öte yandan, Filipinler Nikel Sektörü Birliği Başkanı olarak da görev yapan FNI Başkanı Dante Bravo, beklenmeyen hava koşullarından dolayı ortaya çıkan aksaklıklar ve bazı lojistik sorunlar nedeniyle ülkenin bu yıl nikel üretiminin 2020 yılında kaydedilen 27,17 milyon dmt’a kıyasla %10 düşerek yaklaşık 25 milyon dmt’a gerileyebileceğini belirtti. Bravo, düşük üretime rağmen, Çin'den gelen talebin artması nedeniyle fiyatlar yüksek seyrettiği için ülkenin nikel ihracat değerinin de yüksek olacağını söyledi.